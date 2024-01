Software AG Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Die Software AG-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 32,26 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 38,58 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +19,59 Prozent im Vergleich. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Kurs von 34,38 EUR über dem letzten Schlusskurs (+12,22 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte erhält die Software AG-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Software AG-Aktie hin. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass die Aktie von Software AG bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Software AG derzeit als "überverkauft" eingestuft werden kann. Sowohl der 7-Tage-RSI (22,64 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (11,88 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt wird die Software AG-Aktie für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Jedoch ist die Dividende von Software AG mit 0,13 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt (23,4 %) niedriger. Die Differenz von 23,27 Prozentpunkten führt zu der Einstufung "Schlecht" bezüglich der Ausschüttung.