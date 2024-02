Software AG Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Die Software AG-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen analytischen Kriterien. Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Software AG-Aktie. Der RSI7 liegt bei 96,04, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 62,2 liegt und somit als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor hat die Software AG im vergangenen Jahr eine Rendite von 99,46 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 97,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Software AG-Aktie mit 36,82 EUR ein "Gut"-Signal aufweist, da er sich um +11,1 Prozent vom GD200 (33,14 EUR) entfernt. Der GD50 liegt bei 36,89 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Software AG-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.