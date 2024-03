Software AG Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils neutral. An zwei Tagen gab es positive Signale, aber es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Allerdings stieg in den letzten ein bis zwei Tagen das Interesse der Anleger an positiven Themen im Zusammenhang mit der Software AG. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Software AG im vergangenen Jahr eine Rendite von 93,33 Prozent erzielt. Damit liegt sie 84,45 Prozent über dem Durchschnitt (8,88 Prozent) der Branche. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Software-Branche beträgt 14,77 Prozent, und die Software AG übertrifft diesen Wert um 78,56 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abweichung des aktuellen Aktienkurses (37,1 EUR) von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 33,18 EUR bei +11,81 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Für die einfache Charttechnik erhält das Unternehmen insgesamt also ein "Gut"-Rating, obwohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 37,22 EUR liegt und der letzte Schlusskurs nur um -0,32 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Der Relative Strength Index (RSI) der Software AG liegt bei 85,57, was auf eine als überkauft geltende Situation hinweist und daher zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 66, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Software AG für diese Kategorie daher mit "Schlecht" eingeschätzt.