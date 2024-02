Software AG Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Software AG heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Software AG weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen an, dass Software AG überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Software AG-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Software AG mit 0,13 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 24,04 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Der Aktienkurs von Software AG hat im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von 87,03 Prozent erzielt, was 83,2 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 8,75 Prozent, wobei Software AG aktuell 78,28 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Software AG eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält die Software AG von der Redaktion gute Bewertungen in den Bereichen Relative-Stärke-Index, Dividendenpolitik, Branchenvergleich Aktienkurs und Anlegerstimmung.