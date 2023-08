Software AG: 32,64 EUR als mittelfristiges Kursziel

Die Aktie von Software AG hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag konnte ein Anstieg um +0,57% verzeichnet werden. Laut Bankanalysten ist die Aktie derzeit unterbewertet und das mittelfristige Kursziel liegt bei 32,64 EUR – was ein Potenzial von +3,62% bedeutet.

Obwohl alle Analysten eine positive Einschätzung abgeben würden: Trotz des Potenzials sehen immerhin sechs Analysten einen Verkauf der Aktie vor und drei Experten sind sogar noch skeptischer. Das Guru-Rating bleibt weiterhin auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT”.