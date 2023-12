SoftwareONE Holding Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Softwareone liegt bei 76, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 77,71 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Alles in allem ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Softwareone-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -1,09 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Softwareone in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusätzlich zum RSI und der technischen Analyse wurde auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Softwareone untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Softwareone.