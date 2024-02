Softronic AB Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Softronic liegt bei 6,04, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 18, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger wurden soziale Plattformen analysiert, und die überwiegende Stimmung war positiv. Auch die Themen in den sozialen Medien waren in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Softronic-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 16,82 SEK lag und der aktuelle Kurs bei 23 SEK eine Abweichung von +36,74 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 19,35 SEK eine Abweichung von +18,86 Prozent und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die Softronic-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.