Softrock Minerals-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Aktie von Criterium Energy wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 92,49 liegt sie insgesamt 66 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" von 55,78. Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Criterium Energy überkauft ist, mit einem RSI von 75. Dies führt zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was auf eine neutrale Situation hinweist, die eine Einstufung als "Neutral" erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Criterium Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Criterium Energy-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt zeigt die Bewertung der verschiedenen Analysen, dass die Aktie von Criterium Energy derzeit eher schlecht abschneidet und von den Experten entsprechend bewertet wird.