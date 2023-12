Softrock Minerals Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Diskussionsaktivität und die Stimmungsänderung bei Criterium Energy wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie wies eine durchschnittliche Diskussionsintensität auf, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Criterium Energy die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Criterium Energy aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat eine Dividendenrendite von 73,78, was zu einer Differenz von -73,78 Prozent zur Criterium Energy-Aktie führt. Auf dieser Basis bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Criterium Energy liegt mit einem Wert von 92,49 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was auf eine verhältnismäßig hohe Bewertung hinweist. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Einstufung.

In technischer Hinsicht zeigt die Criterium Energy derzeit eine negative Tendenz, da der GD200-Kurs bei 0,22 CAD liegt und der Aktienkurs (0,12 CAD) um -45,45 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,11 CAD, was einer Abweichung von +9,09 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".