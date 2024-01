Softline Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Aktie von Softline wird von verschiedenen Analysekriterien bewertet, um Anlegern eine fundierte Entscheidungshilfe zu bieten. Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 2,05 insgesamt 97 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der bei 69,75 liegt. Dies führt zu einer positiven Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die Kursbewegungen in einem bestimmten Zeitraum analysiert, zeigt sich ebenfalls eine positive Bewertung für die Softline-Aktie. Der RSI liegt bei 22,22 und der RSI25 bei 30, was auf eine gute Einschätzung auf diesem Niveau hinweist.

Die Dividendenrendite der Softline-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 22,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "IT-Dienstleistungen". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine schlechte Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert, um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales Stimmungsbild, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit wird der Softline-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine neutrale Note zugeordnet.

Insgesamt lässt sich die Aktie von Softline anhand der verschiedenen Bewertungskriterien als unterbewertet und neutral einstufen.