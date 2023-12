Softline Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Softline-Aktie wird in der technischen Analyse unter die Lupe genommen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -23,41 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,965 EUR. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs von 0,88 EUR über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (+9,66 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich eine kaum veränderte Stimmung für Softline in den vergangenen Wochen. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Softline-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 22,22, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 30 liegt und ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Softline mit einer Rendite von -70,73 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 78 Prozent darunter liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche weist eine mittlere Rendite von 11,63 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Softline mit 82,37 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.