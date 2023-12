Softline Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Softline-Aktie: Fundamentale Analyse zeigt Unterbewertung im Vergleich zur Branche

Die Softline-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,05 gehandelt, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 76 einer Unterbewertung von 97 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bereich der IT-Dienstleistungen.

Anleger-Stimmung neutral, aber überwiegend positiv

Das Anleger-Sentiment für die Softline-Aktie wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien zuletzt weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch wurde in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem die positiven Themen rund um Softline beleuchtet.

Technische Analyse zeigt gemischte Signale

Die charttechnische Analyse der Softline-Aktie zeigt gemischte Signale. Während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Softline-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,32 EUR liegt und der letzte Schlusskurs bei 0,935 EUR deutlich darunter (-29,17 Prozent), ergibt sich auf Basis der letzten 50 Handelstage ein gleitender Durchschnitt von 0,85 EUR, was zu einem Rating von "Gut" führt.

Dividendenrendite unter Branchendurchschnitt

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Softline-Aktie 22,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 22 Prozent aufweist. Damit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.