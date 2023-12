Softline Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die technische Analyse zeigt, dass die Softline-Aktie derzeit einen gemischten Trend aufweist. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,35 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,91 EUR deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,84 EUR, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Softline basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zur "Informationstechnologie"-Branche liegt die Softline-Aktie mit einer Rendite von -70,73 Prozent mehr als 71 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit 76,12 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Softline-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung ist ebenfalls negativ, sowohl in den Social Media-Diskussionen als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Softline-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.