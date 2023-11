Softing Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Aktienkurs der Softing Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" einer Überperformance von 18,02 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -9,15 Prozent, und Softing liegt aktuell 25,32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Softing bei 6,4 EUR liegt, was einer -2,59 Prozent Entfernung vom GD200 (6,57 EUR) entspricht, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 6,19 EUR, was einem Abstand von +3,39 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Softing-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich der Dividende zeigt sich, dass Softing mit einer Dividendenrendite von 1,6 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,2 Prozent) aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Softing war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.