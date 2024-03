Softing Aktie: Das darf nicht passieren!

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen über Softing wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für Softing derzeit einen Wert von 50 aufweist, was als neutral eingestuft wird. Wenn die Betrachtung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Softing mit 1,82 Prozent 1,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung als unrentables Investment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor liegt Softing mit einer Rendite von -9,71 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt Softing mit 6,59 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.