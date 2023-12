Softing Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Softing-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich zu einem Schlusskurs von 6,57 EUR gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6 EUR, was einen Rückgang von 8,68 Prozent bedeutet und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs (6,18 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,91 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. So erhält die Softing-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Dividenden schüttet Softing derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (1,6 % gegenüber 3,2 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an drei Tagen und negativen Themen an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Softing diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Softing als unterbewertet, da das KGV mit 17,38 insgesamt 65 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten" (49,37). Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".