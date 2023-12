Softing Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Stimmung der Anleger bei Softing ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Softing-Aktie derzeit bei 76,92 liegt, was auf eine Überbewertung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 70 signalisiert, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese aktuell bei 6,55 EUR, während der Aktienkurs bei 5,3 EUR liegt, was einem Abstand von -19,08 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt mit einem Niveau von 6,08 EUR eine Differenz von -12,83 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Softing liegt bei 1,6 Prozent, was 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentabel bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.