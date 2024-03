Softing Aktie: Reine Nervensache!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Softing intensiv diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Softing, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei einer Dividende von 1,82 % liegt Softing im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (3,14 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger. Die Differenz von 1,32 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Softing verläuft aktuell bei 6,19 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 5,65 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von -8,72 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5,59 EUR, was einer Differenz von +1,07 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Softing-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.