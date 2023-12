Softing-Aktie: Reicht das schon für einen Einstieg?

Die Aktie des Nebenwertes Softing (WKN: 517800) hat am Mittwoch um -2,44% nachgegeben und steht aktuell bei 6 €. Im langfristigen Chart ist erkennbar, dass der Kurs in eine Seitwärtsentwicklung übergegangen ist. Der Verlauf findet in einer Range von 5 bis 7,50 € statt, wobei die Volatilität sehr hoch ist. Der Höhepunkt in diesem Jahr wurde im April bei rund 7,40 € erreicht. Lohnt sich hier jetzt ein Investment?