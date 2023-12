Softing Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Softing-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 6,57 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 5,65 EUR liegt, was einem Abstand von -14 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 6,17 EUR, was zu einer Differenz von -8,43 Prozent und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis beider Zeiträume.

Die Stimmung rund um die Softing-Aktie wird anhand von Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet analysiert. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Softing bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Softing-Aktie liegt bei 78,95, was als überkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Softing-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Softing nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 17,38 insgesamt 66 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".