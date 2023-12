Softing Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Aktie von Softing wird derzeit von Analysten als "Schlecht" bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 5,35 EUR liegt 18,32 Prozent unter dem GD200 (6,55 EUR), was auf ein negatives Signal hinweist. Auch der GD50 von 6,1 EUR zeigt mit einem Abstand von -12,3 Prozent ein negatives Signal. Die Kombination aus beiden Durchschnittswerten ergibt daher eine insgesamt negative Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Softing mit 1,6 Prozent nur leicht über dem Mittelwert von 1,48 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Sentiment der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Softing-Aktie daher eine positive Bewertung für das Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Softing-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis als überkauft gilt. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls negativ bewertet.

Insgesamt ergibt die Analyse also eine negative Bewertung für die Softing-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Dividendenpolitik und des RSI.