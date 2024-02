Softcat Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Analystenbericht: Softcat wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten 3-mal positiv, 0-mal neutral und 1-mal negativ bewertet, was im Durchschnitt einer "guten" Bewertung entspricht. Im vergangenen Monat ergab sich folgendes Bild: 1-mal positiv, 0-mal neutral, 0-mal negativ. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "gute" Gesamtbewertung. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 1396,67 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1485 GBP) könnte die Aktie somit um -5,95 Prozent fallen, was einer "schlechten" Empfehlung entspricht. Aus Sicht der Analysten erhält die Softcat-Aktie daher insgesamt eine "neutrale" Empfehlung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Softcat liegt derzeit bei 1388,81 GBP, während der aktuelle Kurs bei 1485 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,93 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. In den vergangenen 50 Tagen lag der GD50 bei 1358,94 GBP, was einer Distanz von +9,28 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "gute" Bewertung.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,88 Punkten, was auf eine "neutrale" Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 30,75, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Somit erhält Softcat eine "neutrale" Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Softcat mit einer Rendite von 18,18 Prozent mehr als 24 Prozent darüber. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,46 Prozent. Auch hier liegt Softcat mit 22,64 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "guten" Rating in dieser Kategorie.