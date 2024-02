SoftOx Solutions AS Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten 200 Handelstagen verzeichnete die Softox-Aktie einen Durchschnitt von 0,45 EUR für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,1195 EUR, was einem Rückgang von 73,44 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 0,21 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einem Minus von 43,1 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Softox-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin, da kaum Änderungen ersichtlich sind. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Softox diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Softox-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Für Anleger, die in die Aktie von Softox investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Arzneimittelunternehmen. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 3,66 Prozentpunkten. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".