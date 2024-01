SoftOx Solutions AS Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Dividendenrendite für Softox beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Softox eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Softox liegt bei 47,4 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso liegt der RSI25 auf 25-Tage-Basis bei 55,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Softox festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Daher erhält Softox in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Die Anleger zeigten verstärktes Interesse an positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Softox. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.