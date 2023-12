SoftOx Solutions AS Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die jüngste Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf Softox in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Es gab weder extrem positive noch extrem negative Reaktionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral eingestuft. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Softox daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Softox als "Neutral" bewertet.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Dieser wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Der 7-Tage-RSI für Softox liegt derzeit bei 58,74 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 64,32). Insgesamt wird Softox daher für den RSI mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse der Aktienentwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses ergibt sich, dass der aktuelle Wert von 0,58 EUR deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,25 EUR liegt (Unterschied -56,9 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,33 EUR ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-24,24 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Aktie von Softox daher aufgrund der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionen rund um die Aktie, wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Softox wies kaum Veränderungen auf und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Softox bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.