SoftBank Aktien unter Druck: Quartalszahlen und Umsatzprognosen im Blickpunkt

Der Aktienkurs befindet sich in einem Abwärtstrend und hat in den letzten 30 Tagen um -6,35% nachgegeben. Die Analyse der Charts deutet also darauf hin, dass die Aktie weiterhin unter Druck stehen könnte.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln und wie die Aktionäre darauf reagieren werden. Die Prognosen der Analysten lassen auf einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal schließen, während der Gewinn voraussichtlich steigen wird.

Auf Jahressicht sind die Erwartungen insgesamt positiv, mit einem erwarteten Umsatz- und Gewinnwachstum. Dennoch besteht das Risiko eines Verlustes pro Aktie auf Jahressicht.

Für potenzielle Investoren ist es wichtig, diese Informationen zu berücksichtigen und sich über die aktuellen Trends bei SoftBank auf dem Laufenden zu halten. Es wird...