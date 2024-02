SoftBank Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Softbank Group Corp.":

Derzeit zahlt Softbank niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Drahtlose Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 1,29 Prozentpunkte (0,7 % gegenüber 1,99 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Bewegungen mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Softbank hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Softbank. Daher bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf die technische Analyse ist die Softbank derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6338,27 JPY, während der Kurs der Aktie (8548 JPY) um +34,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 6535,26 JPY, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +30,8 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt mit einem Wert von 16,42 und 24,4 für 7 bzw. 25 Tage eine Ausprägung von "Gut" für Softbank an. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".