SoftBank Aktie: In selten guter Lage!

Der Aktienkurs von Softbank hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 6,7 Prozent, was bedeutet, dass Softbank eine Outperformance von +1,47 Prozent im Branchenvergleich erzielte. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -0,4 Prozent im letzten Jahr, wobei Softbank um 8,57 Prozent darüber lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Softbank in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Softbank derzeit auf 6070,16 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 6080 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von +0,16 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 6064,64 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit +0,25 Prozent Abstand ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 6,34 und liegt damit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Drahtlose Telekommunikationsdienste) von 24. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Softbank in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Softbank. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wurden auch 1 Gut-Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.