SoftBank Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Softbank Group Corp.":

Die Softbank-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 6091,29 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 6431 JPY liegt, was einer Abweichung von +5,58 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6070,9 JPY) liegt mit einer Abweichung von +5,93 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Softbank-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Softbank-Aktie eine Performance von 8,17 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 6,16 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2 Prozent im Branchenvergleich für Softbank. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Rendite von Softbank um 7,95 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten zeigt sich Softbank ebenfalls positiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 6, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" mit einem durchschnittlichen KGV von 24 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Jedoch zeigt sich bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien eine Verschlechterung bei der Softbank-Aktie in den letzten vier Wochen, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt spiegelt die Bewertung der Softbank-Aktie eine positive Entwicklung wider, obwohl in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz ein Rückgang verzeichnet wurde.