SoftBank Aktie: Jubelschreie!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Softbank mit 6 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 6,34 Euro für jeden Euro Gewinn von Softbank zahlt. Dies liegt 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Softbank über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität hat und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Verglichen mit anderen Unternehmen in der Drahtlosen Telekommunikationsdienste-Branche hat Softbank in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -12,27 Prozent gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum Telekommunikationsdienste-Sektor lag Softbank um 5,82 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Softbank von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Zudem wurden 4 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Messung der Anleger-Stimmung.