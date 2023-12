SoftBank Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Softbank Group Corp.":

In den letzten vier Wochen gab es bei Softbank keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass die Aktie neutral bewertet wird. In Bezug auf den Aktienkurs hat Softbank im letzten Jahr eine Rendite von -7,65 Prozent erzielt, was 4,41 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt 2,57 Prozent, wobei Softbank derzeit um 10,22 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Softbank derzeit überwiegend positiv sind, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Zudem lassen sich auf dieser Ebene auch zwei Handelssignale ermitteln, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst wird die Aktie von Softbank bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Softbank derzeit auf 6035,76 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 6047 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,19 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 6113,32 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit -1,08 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Daher erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".