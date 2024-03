Pick Pay Stores Aktie: Jetzt wird es konkret!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der Stimmung und des Interesses an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Bewertungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Pick N Pay Stores wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Pick N Pay Stores wurden vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. In den letzten Tagen wurde sich jedoch weder positiv noch negativ mit dem Unternehmen befasst, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Pick N Pay Stores-Aktie bei 1,39 EUR liegt. Da der Aktienkurs bei 0,875 EUR liegt, ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für die Pick N Pay Stores-Aktie auf Basis der Diskussionsintensität, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.