Soft99 Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Analyse der Soft-Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein gemischtes Bild aufweist. Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass das Unternehmen sowohl positive als auch neutrale Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1336,18 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1414 JPY liegt, was einer Abweichung von +5,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1385,4 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1414 JPY liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Soft auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und in den neuesten Nachrichten ist ebenfalls neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen ebenfalls eine neutrale Einstufung. Daher wird Soft von der Redaktion insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Soft-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (46) als auch der RSI der letzten 25 Tage (43,52) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Soft-Aktie derzeit ein "Neutral"-Rating aufweist, sowohl in Bezug auf trendfolgende Indikatoren als auch auf die Anlegerstimmung und den Relative Strength Index.