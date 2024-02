Soft99 Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Soft-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1353,26 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1445 JPY, was einem Unterschied von +6,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1416,14 JPY wird analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt (+2,04 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Soft-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es besonders viele negative Diskussionen über Soft. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Soft-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Soft-Aktie liegt bei 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 45. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Soft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Soft-Aktie deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Soft in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".