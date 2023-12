Soft99 Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Soft-RSI weist eine Ausprägung von 29,55 auf, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25 liegt bei 36,08, was ihn als "Neutral" kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Soft. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +6,58 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 1370,16 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Soft-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.