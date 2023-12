Soft99 Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf die Soft-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 51, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 39,39 eine ähnliche Stabilität und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Soft-Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien der letzten Tage zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Soft. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Soft daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität in Bezug auf die Soft-Aktie. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung nahezu unverändert, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Soft-Aktie auf 1322,76 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1396 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,54 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 1352,64 JPY, was die Aktie mit einem Abstand von +3,21 Prozent ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Soft-Aktie somit eine Gesamtbewertung "Gut" auf Basis der technischen Analyse.