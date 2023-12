Soft99 Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der aufzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Soft-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 54, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Für den RSI der letzten 25 Handelstage, der mit 38,02 weniger volatil ist, wird ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Soft-Aktie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Soft-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +5,44 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1348,64 JPY auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs, weshalb auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Soft-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Soft von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird also auch die Anleger-Stimmung mit einer "Neutral"-Einstufung bewertet.