Sodick Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Sodick im Fokus der Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Sodick. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, als weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie, zeigt für Sodick eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz hat die übliche Aktivität hervorgebracht, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Sodick.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktie im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell ist Sodick mit einem Wert von 9,68 im RSI überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Die RSI25-Einstufung auf Basis einer Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sodick-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 732,75 JPY liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Sodick-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.