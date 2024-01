Sodick Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Kimco Realty":

Die Anlegerstimmung gegenüber Sodick war in den letzten Tagen überwiegend neutral, so die Diskussion in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sodick daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Sodick wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergibt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat.

Die charttechnische Entwicklung der Sodick-Aktie wurde anhand des gleitenden Durchschnitts analysiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 732,09 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt mit 729 JPY auf ähnlichem Niveau, daher wird die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen ähnlichen Wert und somit auch eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert von Sodick beträgt 42,22, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit für Sodick in Bezug auf die Anlegerstimmung, die Diskussionsintensität, die charttechnische Analyse und den Relative Strength-Index eine durchgängige "Neutral"-Einstufung.