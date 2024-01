Sodexo ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen und kann Werte zwischen 0 und 100 annehmen. Aktuell liegt der RSI von Sodexo bei 11,05, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei Sodexo auf 34, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielt Sodexo eine Rendite von 52,45 Prozent, was mehr als 52 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche schneidet Sodexo mit einer Rendite von 52,45 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Sodexo die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Wertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, jedoch gab es in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sodexo. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".