Sodexo PK Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ und zwischen 70 und 100 als „überkauft“ eingestuft, während Werte dazwischen als neutral gelten. Der RSI der Sodexo liegt bei 59,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der die Kursentwicklung in einem Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 56,14 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Sodexo von 98,8 EUR um +0,73 Prozent über dem GD200 (98,08 EUR), was zu einem "Neutral"-Signal führt. Im Gegensatz dazu beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 99,82 EUR, was einem Abstand von -1,02 Prozent entspricht und somit ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird also der Kurs der Sodexo-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" übertrifft die Rendite der Sodexo mit 52,45 Prozent die durchschnittliche Rendite um mehr als 52 Prozent. Die „Hotels Restaurants und Freizeit“-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Sodexo mit 52,45 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sodexo-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.