Sodexo PK Aktie: Wann tut sich was?

Sodexo übertrifft die Konkurrenz in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche deutlich, mit einer Performance von 52,45 Prozent in den letzten 12 Monaten, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Sodexo mit 52,45 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Sodexo bei 97,77 EUR, während der aktuelle Kurs bei 98,08 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 99,81 EUR, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sodexo mit 0 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sodexo zeigt eine Ausprägung von 86,89 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 56,9, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".