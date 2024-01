Sodexo PK Aktie: Jetzt ist alles möglich

Sodexo schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 0 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 98,24 EUR, während der Kurs der Aktie bei 99,62 EUR um +1,4 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 99,83 EUR, was einer Abweichung von -0,21 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Sodexo. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde über Sodexo weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sodexo-Aktie liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sodexo.