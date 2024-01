Sodexo PK Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Parameter in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum, in diesem Fall 7 Tage. Für Sodexo zeigt der RSI aktuell einen überverkauften Wert von 7,67, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus eine Einstufung des RSI als "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Sodexo mit einer Rendite von 52,45 Prozent weit über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich bei Sodexo aktuell ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0. Dies bedeutet eine negative Differenz von -0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher erhält Sodexo in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei Sodexo zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sodexo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".