Sodexo PK Aktie: Endlich geschafft?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sodexo. Die Redaktion bewertet die Aktie als "Gut" und stellt fest, dass das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" einzuschätzen ist.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sodexo bei 88, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die Dividendenrendite der Sodexo-Aktie beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher ebenfalls als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In technischer Hinsicht wird die Sodexo-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 97,6 EUR, während der Kurs der Aktie bei 99,36 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,8 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 99,66 EUR, was einer Abweichung von -0,3 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Daher erhält sie insgesamt das Rating "Neutral".