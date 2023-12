Sodexo PK Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Der aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sodexo liegt bei 88,15, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 0 auf. Somit kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet werden und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielt nicht nur die harten Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Sodexo auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Sodexo behandelt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Sodexo derzeit 97,77 EUR, während der tatsächliche Kurs 98,08 EUR beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,32 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 99,81 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -1,73 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Sodexo liegt bei 86,89, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,9, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht".