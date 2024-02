Sodexo Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sodexo-Aktie liegt bei 55,12, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Sodexo-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Sodexo-Aktie beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion vergibt deshalb eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse erhält die Sodexo-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf der Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Allerdings ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Sodexo-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die Rate der Stimmungsänderung der Anleger. Jedoch wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, was auf eine geringere Intensität der Diskussionen und ein geringeres Interesse der Anleger hinweist.

Insgesamt erhält die Sodexo-Aktie gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, wobei die technische Analyse positiver ausfällt als das Sentiment und der Buzz.