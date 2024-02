Sodexo Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sodexo liegt bei 88,15, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien ergab überwiegend positive Reaktionen der Marktteilnehmer in den letzten Tagen, mit neun positiven und einem negativen Trend. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass Sodexo weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine neutrale Bewertung für den RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Sodexo im vergangenen Jahr eine Rendite von 52,45 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.