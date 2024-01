Sodexo Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Der Aktienkurs von Sodexo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 52,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 52,45 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 0 Prozent, wobei Sodexo aktuell 52,45 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sodexo beträgt aktuell 88, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmung in Bezug auf die Sodexo-Aktie wurde auch analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare auf sozialen Plattformen negativ war. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Sodexo in den sozialen Medien diskutiert, was zu der Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sodexo-Aktie liegt bei 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung nach RSI führt.