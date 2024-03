Sodexo Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Die Stimmung und Performance von Sodexo-Aktien wurden in einer Analyse der Analysten betrachtet. Es wurde festgestellt, dass die Stimmung in den sozialen Medien überwiegend positiv ist und positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen hervorgehoben wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wurde die Aktie mit "Gut" eingestuft. Im Vergleich zur Durchschnittsleistung der "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche erzielte Sodexo in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 52,45 Prozent, während der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Sodexo-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis als "neutral" eingestuft wurde. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Hinsichtlich der Dividendenrendite wurde festgestellt, dass Investoren bei Sodexo eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeit erzielen können, was zu einer Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.